Врач Артемьева назвала новосибирцам причины рака ротовой полости

В 2024 году медики диагностировали рак ротовой полости и губ у почти 200 жителей Новосибирской области, сообщила пресс-служба Минздрава региона.

Регулярно у пациентов фиксируют предраковое состояние в полости рта. Некоторые из таких случаев перерастают в рак, другие удается вылечить. Причины предракового поражения — курение, травмы, неблагоприятные воздействия на слизистую и вредные привычки.

Стоматолог Анжела Артемьева объяснила, что даже такие привычки, как частое облизывание губ или наличие трещин, могут привести к озлокачествлению. Важным фактором риска также является плохая гигиена полости рта, много нелеченых зубов, а особенно сломанные зубы, которые травмируют десны и щеки.

Новосибирцам рекомендуется обратить внимание на язвы, которые не заживают в течение 10-14 дней, а также на выросты и уплотнения во рту. Лечение в зависимости от ситуации может включать удаление пораженного участка.