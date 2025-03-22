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Юная мама двойняшек из Новосибирска рассказала о жизни после шоу

Какдр из шоу

Участница проекта «Мама в 16» (16+) из Новосибирска Юлия снялась в новом выпуске «Жизнь после шоу. Б16» (16+). В программе она поделится, как сложилась её жизнь после рождения королевской двойни и расставания с отцом детей.

Юлия познакомилась с Иваном (21 год), когда была девятиклассницей. Они начали встречаться, и вскоре девушка узнала о беременности. Молодые люди решили создать семью, но после рождения детей их отношения не сложились.

Телеканал Ю выпустил анонс нового эпизода, премьера состоится 22 марта 2025 года.

«Мы ездили с Ваней на «Жизнь после шоу» и даже не подрались на удивление», — отметила Юлия.

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Дарья Сидоренко
Журналист

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