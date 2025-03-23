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вчера 15:29
общество

Дорогу в Коченёвском районе Новосибирской области отремонтировали до конца

Фото: Сиб.фм

Восстановлено дорожное полотно, водопропускные канавы, трубы.

В Коченёвском районе Новосибирской области решили давнюю проблему. Отремонтирована дорога, соединяющая несколько дачных обществ с федеральной трассой.

В поселке Лесная поляна готовятся к приему дачников. Помимо постоянных жителей, численность которых достигает тысячи человек, ожидается прибытие такого же количества сезонных жителей. Дачники из четырех обществ смогут без проблем добираться до своих участков, благодаря отремонтированной дороге.

Дорога капитально отремонтирована: восстановлено покрытие, водоотводные канавы и трубы.

В планах – аналогичные ремонтные работы на дорогах в Крутологово и Кремлёвку.

Ранее жители Новосибирска рассказали о проблемах с таксистами-мигрантами.

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Дарья Лапина
Журналист

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