Фестивальная рыба из Новосибирска поедет на СВО

Более тонны рыбы с фестиваля зимней рыбалки «ZOV МОРЯ» сибиряки решили отправить землякам в зону проведения специальной военной операции на Украине.

В мартовские выходные в акватории аванпорта Шлюза состоялся первый Сибирский фестиваль зимней рыбалки «ZOV МОРЯ». Заядлые рыбаки собрались со всего региона. В рамках мероприятий они выловили 1 200 килограммов сибирской рыбки.

Общим решением и после промышленной обработки участники фестиваля отправят мартовский улов бойцам СВО.

«Наша мартовская суббота прошла очень продуктивно: мы насладились рыбалкой, общением с весенней природой и, главное, смогли сделать полезный подарок для наших парней на фронте. Многие из них сами заядлые рыбаки! Спасибо всем, кто пришёл на фестиваль, и организаторам за прекрасную идею и её реализацию, – поделился впечатлениями с нашими коллегами из «МК в Новосибирске» участник фестиваля и руководитель фонда «Содействие» Александр Фельдбуш.

Таким образом мероприятие стало не только ярким событием в жизни региона, но и акцией в поддержку воинов-сибиряков.

Ранее «Сиб.фм» публиковал онлайн-карту 26 рыболовных мест Новосибирской области.