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вчера 19:30
общество

Мотоциклист из Новосибирской области разбился насмерть

Аст-54

В ночь на 23 марта 2025 года в Усть-Таркском районе нашей области в ДТП с участием двух мотоциклов погиб мужчина.

По предварительным данным ГИБДД по Новосибирской области, в 2 часа ночи 23 марта местный житель села Усть-Тарка, управляя мотоциклом ИЖ Планета-5, врезался в стоящий у обочины мотоцикл Урал с люлькой.

Фото Мотоциклист из Новосибирской области разбился насмерть 2

Удар был настолько сильным, что водитель Ижа получил травмы, не совместимые с жизнью.

Остальные подробности и обстоятельства смертельного ДТП выясняет региональное ГАИ.

Ранее мы публиковали кадры смертельного ДТП с мотоциклистом в Новосибирске.

#Новосибирск #смертельное дтп
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Оксана Чешенок
журналист

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