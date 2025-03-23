Мотоциклист из Новосибирской области разбился насмерть

В ночь на 23 марта 2025 года в Усть-Таркском районе нашей области в ДТП с участием двух мотоциклов погиб мужчина.

По предварительным данным ГИБДД по Новосибирской области, в 2 часа ночи 23 марта местный житель села Усть-Тарка, управляя мотоциклом ИЖ Планета-5, врезался в стоящий у обочины мотоцикл Урал с люлькой.

Удар был настолько сильным, что водитель Ижа получил травмы, не совместимые с жизнью.

Остальные подробности и обстоятельства смертельного ДТП выясняет региональное ГАИ.

Ранее мы публиковали кадры смертельного ДТП с мотоциклистом в Новосибирске.