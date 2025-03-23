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вчера 15:27
проиcшествия

Мотоциклист разбился в Усть-Таркском районе Новосибирской области

В ГИБДД выясняют все обстоятельства трагедии.

В Усть-Таркском районе Госавтоинспекция разбирается в обстоятельствах ДТП с участием мотоциклиста⚡️

23 марта около 2 часов ночи в селе Угуй Усть-Таркского района водитель 1995 года рождения (лишенный права управления), управляя мотоциклом "ИЖ Планета-5" по улице Гагарина села, у дома 44 совершил наезд на стоящий у края проезжей части мотоцикл "Урал" с люлькой.

В результате происшествия мужчина, управлявший мотоциклом, от полученных травм скончался.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото Мотоциклист разбился в Усть-Таркском районе Новосибирской области 2

Фото Мотоциклист разбился в Усть-Таркском районе Новосибирской области 3

Ранее жители Новосибирска рассказали о проблемах с таксистами-мигрантами.

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Дарья Лапина
Журналист

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