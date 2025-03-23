Новосибирские спасатели оказали помощь мужчине, упавшему в ванной

Сломанная нога едва не стала причиной трагедии для жителя Новосибирска.

Ситуация, когда человек попадает в беду в одиночестве знакома многим городским жителям. История, опубликованная в телеграмм-канале МАСС (муниципальной аварийно-спасательной службы, может случиться с каждым.

«В субботу, 22 марта 2025 года 29-летний житель Новосибирска поскользнулся при выходе из ванны и сломал ногу», пишет пресс-служба МАСС.

По словам спасателей, перелом ноги причинил адскую боль и не позволил двигаться. Однако сибиряк усилием воли дотянулся до телефона и вызвал помощь.

Одном в подобной ситуации оставаться опасно. Опытные сотрудники МАСС прибыли по вызову оперативно и оказали первую помощь пострадавшему.

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