Новосибирцев ждёт самая холодная неделя марта-2025: гололёд, метели, ветер

Синоптики Западно-Сибирского гидромета предупредили, что последняя неделя марта станет самой холодной в этом сезоне.

Минусовые температуры и порывистый ветер до швального накинутся на Западную Сибирь и Новосибирск с 24 марта. Остывать едва потеплевший сибирский воздух начал уже в выходные.

По расчётам специалистов Западно-Сибирского УГМС, в понедельник, 24 марта столбик термометра опуститься до -5 в городской черте и до -10 по области и в низовьях Оби.

Также сибирякам рекомендовали готовить зонтики. В период с 24 по 28 марта ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег. Всё это слякотное действо будет сопровождаться западно-сибирскими равнинными ветрами, с порывами до 20 метров в секунду. Гололёд, мокрый снег и метели будут сопровождать финальную неделю первого весеннего месяца.

Замерший на минусовых пределах температурный столбик, «оттает» и устремится вверх по шкале Цельсия уже в будущую пятницу, 28 марта и достигнет пределов +5. При этом весенний ветер ослабеет до 5 метров в секунду, а небо очиститься от облачности.

Ранее мы писали, что в Новосибирске ожидается резкое наступление весны.