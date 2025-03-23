По тротуарам и паркам Новосибирска запретят проезд самокатов

Новые правила проезда самокатов в черте Новосибирска начнут действовать с момента схода снега.

В столице Западной Сибири с наступлением тёплого сезона вводится строгий запрет для проезда (катания) самокатов в следующих зонах и участках города:

- «Монумент Славы»

- «Мемориальный сквер»

- парки с тротуарами уже 2,25 метров.

Подверглась корректировке и скорость передвижения этих колёсных устройств:

· - 20 км/ч — по велодорожкам,

· - 15 км/ч — в парках,

· - 10 км/ч — на улицах с интенсивным движением и возле школ/садиков,

· - 5 км/ч — в жилых зонах.

Отметим, что постановление мэрии Новосибирска с указанием улиц и территорий опубликовали на официальном сайте.

Ранее мы писали, как Новосибирск обошёл другие сибирские города по числу электросамокатов.