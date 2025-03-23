Три района Новосибирска попали в рейтинг по квартирным кражам

Половина всех квартирных краж в столице Западной Сибири приходится всего на три городских района.

Региональное МВД опубликовало статданные, согласно которым общегодовое число квартирных краж снизилось на четверть. Однако жителям трёх районов Новосибирска всё-таки приходится «жить на чеку».

Более половины от всей массы «домушников» орудуют в Кировском, Ленинском и Октябрьском районах города. «Обострение» приходится март и июнь, когда большая часть сибиряков «мигрирует» на дачи в длительные отпуска. При этом спад числа квартирных краж обычно наблюдается в ноябре.

Чаще всего воры новосибирские и заезжие воришки «идут на дело» с отмычками, высверливают внутренние замков во входных дверях или отжимаю ручки пластиковых окон.

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