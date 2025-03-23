82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
24 марта, 10:46
пробки
5/10
погода
-2°C
курсы валют
usd 84.64 | eur 91.42
82.76% -1.2
сегодня
24 марта, 10:46
пробки
5/10
погода
-2°C
курсы валют
usd 84.64 | eur 91.42
вчера 17:00
общество

Три района Новосибирска попали в рейтинг по квартирным кражам

Pikabu.ru

Половина всех квартирных краж в столице Западной Сибири приходится всего на три городских района.

Региональное МВД опубликовало статданные, согласно которым общегодовое число квартирных краж снизилось на четверть. Однако жителям трёх районов Новосибирска всё-таки приходится «жить на чеку».

Более половины от всей массы «домушников» орудуют в Кировском, Ленинском и Октябрьском районах города. «Обострение» приходится март и июнь, когда большая часть сибиряков «мигрирует» на дачи в длительные отпуска. При этом спад числа квартирных краж обычно наблюдается в ноябре.

Чаще всего воры новосибирские и заезжие воришки «идут на дело» с отмычками, высверливают внутренние замков во входных дверях или отжимаю ручки пластиковых окон.

Ранее мы писали о самых популярных преступлениях в Новосибирске.

#статистика #кражи #Новосибирск #криминал
ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Оксана Чешенок
журналист

Читайте в