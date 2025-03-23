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вчера 16:00
общество

В Новосибирске хотят разрешить проезд автомобилей в водоохранные зоны

Ru.pinterest.com

На официальном портале системы обеспечения законодательной деятельности Госдумы появился проект законопроекта, в рамках которого будет разрешён проезд по временным дорогам в водоохранных зонах страны, в том числе и в Западной Сибири.

Пояснительная записка гласит о том, что данный документ «разработан в целях обеспечения возможности использования автотранспортных средств в водоохранных зонах без строительства постоянных дорог на период создания объектов рекреации в целях обеспечения строительно-монтажных работ, доставки необходимого оборудования и инвентаря».

Авторы закона уверены, что таким образом решаться проблемы, возникающие при строительстве кемпингов и капсульных гостиниц, в том числе при транспортировке строительных материалов.

При этом инициаторы делают оговорку – при проезде машин в водоохранные зоны загрязняющие вещества не должны попадать в воду.

Ранее мы писали, как в Новосибирской области прокуратура проверяет водоохранные зоны.

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Оксана Чешенок
журналист

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