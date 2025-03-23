В Новосибирске возведут храм в честь известного медика Евгения Боткина

Здание планируется построить около городской больницы №1 в Заельцовском районе.

Муниципальное управление архитектурно-строительной инспекции Новосибирска продлило разрешение на строительство храма, посвященного святому Евгению Боткину. Планируется, что здание будет построено рядом с городской больницей №1.

Власти города одобрили строительство храма Новосибирской епархии Русской Православной Церкви весной прошлого года. Недавно управление продлило срок действия разрешения до августа 2027 года.

Под строительство двухэтажного здания выделен участок земли площадью 567 квадратных метров. Евгений Боткин, в честь которого возведут храм, был сыном известного русского врача Сергея Боткина. Он пошел по стопам отца и стал лейб-медиком царской семьи Николая.

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