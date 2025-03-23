Житель Новосибирска выманил 300 тысяч рублей через предоплату за несуществующие товары

Региональное МВД при поддержке Росгвардии задержало интернет-мошенника.

Предприимчивый 35-летний новосибирец воспользовался старой-доброй схема отъёма денег у населения Новосибирска. На самых популярных ресурсах он размещал простые объявления о продаже бытовой техники, автозапчастей и оказании различного рода услуг.

За доставку товаров, несуществующие автозапчасти или заказ услуги он просил предоплату и пропадал со связи. В итоге несколько наивных сибиряков лишились 300 тысяч рублей.

Региональное МВД уже установило три факта мошенничества и при поддержке местных росгвардейцев осуществило задержание афериста. При обыске в его квартире найдены и изъяты в качестве улик банковские и SIM-карты, телефоны, наличные деньги.

Любителю «лёгких» денег вменяется статья «Мошенничество».

Ранее «Сиб.фм» писал, как мошенники предлагают сибирякам работу мечты.