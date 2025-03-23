Жителей Новосибирска предупредили о самой мощной магнитной буре в марте-2025

Новая весенняя вспышка на Солнце принесёт в Западную Сибирь мощнейшее колебания магнитосферы, которое продлится до 26 марта.

Солнце приготовило сибирякам неприятный мартовский сюрприз. Целая серия вспышек на поверхности дневного светила буде сотрясать магнитную сферу Земли в течение нескольких суток.

Первое облако солнечной плазмы приблизится к орбите Земли сегодня, 23 марта 2025 года. Оно значительно ухудшит геомагнитную обстановку. Пик волнений придётся на понедельник, 24 марта.

«На данный момент наиболее вероятен уровень бурь G3 (сильные). Вероятность выхода на более высокий уровень G4 составляет около 10%», предупредили эксперты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук.

По их расчётам, подобная обстановка продлиться до средины следующей рабочей недели.

Ранее мы писали, как пережить мощные магнитные бури.