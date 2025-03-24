Агроном из Новосибирска рассказала, как правильно пикировать томаты

С конца марта начинается сезон пикировки рассады, включая томаты.

Агроном Людмила Шубина советует пересаживать сеянцы после появления первой пары настоящих листьев — обычно с конца марта до середины апреля.

Лучшие дни по лунному календарю: 23, 27, 31 марта, 2-3, 9-13, 30 апреля. Неблагоприятные даты: 28-30 марта, 26-27 апреля.

Отмечается, что томаты можно пикировать в отдельные горшки (не менее 500 мл) или большие ящики с интервалом 7-10 см. Почва должна быть рыхлой, питательной, с дренажем. Если рассада вытянулась, то стебель можно заглубить или аккуратно изогнуть.

Напомним, что новосибирский агроном назвала сорта томатов для выращивания в марте