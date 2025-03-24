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общество

Новосибирские ветераны получат выплаты к 80-летию Победы

Фото: Сиб.фм

Стало известно, сколько получат ветераны Новосибирска.

В этом году в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне ветераны Новосибирска получат единовременные выплаты до 80 тыс рублей. Средства будут перечислены автоматически с апреля по май без необходимости подачи заявлений.

Уточняется, что 80 тыс рублей получат ветераны и инвалиды войны, вдовы погибших участников, бывшие узники концлагерей и жители блокадного Ленинграда.

Также труженикам тыла и другим категориям выплатят по 55 тыс рублей.

Ранее Сиб.фм писал о том, что с 1 апреля стартует переиндексация пенсий и некоторых социальных пособий. На прибавку почти в 15 процентов могут рассчитывать миллионы россиян.

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Валерия Митрохина
Журналист

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