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общество

Новосибирцы пожаловались на сбой в работе YouTube 24 марта

Фото: Сиб.фм

Жители региона вновь столкнулись с проблемами в работе популярной видеоплатформы.

Сегодня, 24 марта в Новосибирской области знаменитая платформа YouTube полностью перестала работать. Известно, что проблемы с доступом к видеохостингу фиксируются уже более полугода, а днем ранее жалобы на сбои поступали в большом количестве и из разных регионов России.

Согласно данным «Сбой.рф», 28% сообщений о замедлении видеохостинга приходятся на Москву, 9% — на Санкт-Петербург и Свердловскую область, 8% — на Новосибирскую область, 6% — на Башкирию и Подмосковье, 4% — на Ярославскую область и Краснодарский край.

Роскомнадзор связывает трудности с деградацией сервисов Google после ухода компании из России.

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Валерия Митрохина
Журналист

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