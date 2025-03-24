Новосибирцы пожаловались на сбой в работе YouTube 24 марта

Жители региона вновь столкнулись с проблемами в работе популярной видеоплатформы.

Сегодня, 24 марта в Новосибирской области знаменитая платформа YouTube полностью перестала работать. Известно, что проблемы с доступом к видеохостингу фиксируются уже более полугода, а днем ранее жалобы на сбои поступали в большом количестве и из разных регионов России.

Согласно данным «Сбой.рф», 28% сообщений о замедлении видеохостинга приходятся на Москву, 9% — на Санкт-Петербург и Свердловскую область, 8% — на Новосибирскую область, 6% — на Башкирию и Подмосковье, 4% — на Ярославскую область и Краснодарский край.

Роскомнадзор связывает трудности с деградацией сервисов Google после ухода компании из России.