Тайную мобилизацию на СВО объяснил эксперт из Новосибирска Чугай

Тема новой волны мобилизации стала снова одной из самых обсуждаемых в стране на фоне военно-политических вызовов.

На Совете по нацпроектам президент России Владимир Путин заявил, что Россия должна работать как на линии фронта. Многие восприняли эти слова как тайную мобилизацию.

«Это все не правда. Многие медиа неправильно поняли слова главы государства и понеслась волна. Никакой тайной мобилизации в России не ведется. Все мобилизационные мероприятия должны вестись в публичном режиме. Никто и никогда этого скрывать не будет», – пояснил военный эксперт Александр Чугай в интервью Сиб.фм.

Ранее эксперт заявил, нужна ли России всеобщая мобилизация.