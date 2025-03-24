Такого не было 61 год. В Новосибирске синоптики назвали аномальную холодную погоду апреля –29 °C

Согласно летопись погоды, в апреле в Новосибирске было от –29 до +30 градусов.

Как сообщили синоптики Сиб.фм, самый холодный апрель был в 1964 году. Температура воздуха была аномальная до –29 градусов. С тех пор не было таких аномалий. А абсолютный максимум был в 1972 году. Столбики термометра показывали до +30 градусов.

Средняя температура апреля в Новосибирске, согласно летописи погоды, +10-15 градусов.

В этом году средняя температура апреля будет до +14 градусов.

Ранее климатолог заявил, что летом в Новосибирске возможно наводнение и смерч.