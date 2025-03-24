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общество

В Новосибирске родилась девочка с редким именем Икона

Фото: freepik

На свет родилась девочка с редким именем.

В роддоме Новосибирска родилась девочка, получившая имя Икона. Полное имя малышки — Иделия. Об этом сообщили в пресс-службе ЗАГСа.

По одной из версий, это имя связано с греческим словом, означающим «образы» или «иконы». В татарской культуре оно ассоциируется с рекой Волгой.

Известно, что имя Иделия встречается редко и может иметь разные значения в зависимости от культурного контекста.

Ранее Сиб.фм писал, что новорожденной девочке из Новосибирска дали необычное имя Ванесса

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Валерия Митрохина
Журналист

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