«Боль невыносимая». Один из сильнейших пауэрлифтеров России Свиридов перенёс тяжёлую травму перед смертью

24 марта 2025 года мир спорта понёс невосполнимую утрату — ушел из жизни Владимир Свиридов, мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу, судья международной категории и главный тренер команды «Сибирские танки». Ему было 45 лет. В последние месяцы свой жизни спортсмен перенёс тяжёлую травму. О «невыносимой боли» в ноге и лечении Владимир делился в своих соцсетях. Подробности — в материале Сиб.фм.

Путь к вершинам спорта

Свиридов был одним из самых уважаемых и титулованных пауэрлифтеров России. Его карьера в пауэрлифтинге была отмечена знаменитыми достижениями: приседания с весом 335 кг и жим штанги на 950 кг в троеборье. Как тренер Свиридов воспитал десятки новых чемпионов в своей команде «Сибирские танки».

Также он был главным тренером «Искитим-GYM» — это тренажерный зал от Ассоциации силовых видов спорта НСО, сильнейшей в России команды пауэрлифтеров «Сектор Силы».

«Ногу режет, невыносимая боль»

В последние месяцы своей жизни Владимир столкнулся с трудными испытаниями. 15 декабря 2024 года, после травмы ноги, он записал откровенное сообщение на своей странице во «ВКонтакте»:

«Всем привет! Для тех, кто думает, что я сдался и ушёл из спорта — это заблуждение, я просто временно выпал из чата. Зрелища не для слабонервных»

На видео, которое он выложил, была видна разорванная часть его ноги. Однако, несмотря на боль и травму, Владимир сохранял настрой, не давая себе расслабиться.

19 декабря он сообщил, что идет на поправку, несмотря на серьезные последствия травмы:

«Всем привет! Иду на поправку. Сегодня сказали, будут зашивать. Значит, завтра скорее всего на домашнее лечение»

В следующие дни Владимир поделился с подписчиками своими переживаниями. 20 декабря он признался, что чувствует невыносимую боль:

«Ногу режет, невыносимая боль, глаз не сомкнул ни на минуту. Обезболивающие не помогают от слова совсем»

Но несмотря на боль и страх, Владимир не сдавался. Уже через несколько дней, 23 декабря, он написал:

«Ура, на домашнее лечение!».

В январе 2025 года, спустя месяц после травмы, Владимир был полон решимости вернуться к тренировкам. Он продолжал сообщать о своем прогрессе:

«Швы сняли. Скоро вернусь к тренировкам».

19 февраля 2025 года он сообщил, что приступил к тренировкам, вновь продемонстрировав свою несломленную волю:

«Сибирский танк на обкатке. 170 кг на штанге, собственный вес 134 кг. Всем лёгкой штанги!»

Прощание с Сибирским танком

Трагическую новость о смети Владимира Свиридова подтвердили его близкие. Как стало известно, Владимир скончался в больнице из-за кровоизлияния в мозг.

Прощание с Владимиром Свиридовым состоится 26 марта 2025 года (14:00) в рп Линёво в прощальном зале «Память» (ул. Листвянская 4/1).