Что дважды дается человеку бесплатно, а третий раз приходится платить? Быстро на вопрос с подвохом отвечают только люди с IQ > 155 — испытайте себя

Что достается человеку дважды даром, но за что нужно раскошелиться в третий раз? Лишь те, чей IQ превышает 155, моментально дадут верный ответ на эту хитрую головоломку — проверьте свои способности!

Вашему вниманию предлагается каверзная задача на сообразительность. Сперва в голову не приходит ни единой догадки, а чем дольше размышляешь, тем сложнее отыскать верное решение... Это не стандартная задача из учебника, где все решается по шаблону. Здесь требуется нестандартное мышление и умение видеть суть вопроса!

Заковыристый вопрос на логику

Что дважды в жизни дается человеку безвозмездно, а за что приходится платить в третий раз?

Прелесть подобных загадок в том, что они словно «взбадривают» мозг. Кажется, что решение уже близко, но никак не удается его найти. А затем внезапно — эврика, и внезапно понимаешь, насколько прост гениальный ответ!

Детям справиться с этим обычно легче — их мышление более гибкое, они без стеснения предлагают самые разные варианты. Взрослые же нередко увязают в сложных рассуждениях. Но именно это делает решение особенно приятным: когда ответ найден, ощущаешь себя настоящим интеллектуалом!

Подобные задачи тренируют ум не хуже, чем кроссворды, ребусы или скоростное решение примеров. Они способствуют развитию гибкости ума и внимательности к деталям, а также дают прекрасный повод посмеяться над собой, если решение так и не пришло в голову.

Изначально нам достаются молочные — без каких-либо усилий и затрат. Затем вырастают постоянные, также бесплатно. Но вот за третий комплект, как правило, приходится платить — это могут быть зубные протезы, имплантаты и тому подобное.

Если вы нашли ответ — замечательно, ваша логика работает безупречно. А если нет, все равно хорошо, что дали своему мозгу небольшую разминку.