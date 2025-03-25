Газопровод в Сузуне и 20 тысяч домовладений: представлены планы догазификации в регионе на 2025 год

В 2025 году продолжится строительство межпоселкового газопровода в сторону р.п. Сузун. В рамках догазификации планируется обеспечить техническую возможность для подключения газа для 19 тысяч домовладений, также начнется работа по догазификации более 600 домовладений в 22 СНТ. Об этом сообщили 25 марта в ходе пресс-конференции.

Исполняющий обязанности министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгений Назаров сообщил, что уже построено 40 км межпоселкового газопровода от газораспределительной станции г. Черепаново в сторону р.п. Сузун. Строительно-монтажные работы планируется завершить в 2026 году. Одновременно будет строиться газораспределительная сеть в девяти населенных пунктах Черепановского и Сузунского районов: п. Отважный, с. Бариново, с. Ярки, с Крутишка, с. Карасево, с. Шурыгино, п. Шипуновский, с. Шипуново, р.п. Сузун.

В соответствии с планом-графиком догазификации Новосибирской области предусмотрено создание технической возможности подключения 70 тысяч домовладений, в том числе в 2025 году – 19 тысяч. В частности, филиалом ООО «Газпром газораспределение Сибирь» запланировано строительство протяженных газораспределительных сетей высокого и низкого давления в с. Ленинское Новосибирского района, в г. Чулым, в г. Куйбышев, в с. Мамоново Маслянинского района и в с. Верх-Ирмень Ордынского района.

Также в соответствии с планом-графиком запланирована догазификация 8054 домовладений на территории 236 СНТ, из них в 2025 году – 663 домовладений на территории 22 СНТ. Кроме того, планируется работа по догазификации 10 образовательных и 30 медицинских организаций.