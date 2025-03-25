Инвалидам из Новосибирска суд вернул квартиру

В Новосибирске Кировский районный суд рассмотрел иск Татьяны и Дениса З. к ООО «Жилфонд Бизнес» (с 20.06.2022 — ООО «Технологии Бизнеса») и Алене Б. о признании недействительными сделок и истребовании имущества.

Истцы заявили, что 8 декабря 2021 года заключили договор купли-продажи своей квартиры с ООО «Жилфонд Бизнес». Впоследствии организация перепродала жилье Алене Бычковой. Истцы утверждали, что сделку совершили под влиянием доверчивости и обещания улучшения жилищных условий, но не смогли приобрести новое жилье, так как средства были присвоены неустановленным лицом.

Алена Бычкова и ООО «Технологии Бизнеса» подали встречный иск, утверждая, что истцы были осведомлены о своих действиях и понимали их последствия.

Суд назначил судебную экспертизу, которая установила, что истцы не могли осознавать последствия подписания договора. В результате, Кировский районный суд признал сделку недействительной, вернув квартиру Татьяне и Денису З., а право собственности Алены Бычковой было прекращено. Встречные исковые требования были отклонены.

Решение суда на данный момент не вступило в законную силу.