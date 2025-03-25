Из-за ремонта теплотрассы и водопровода в Новосибирске будет ограничено движение

Ограничения на движение транспорта вводят в двух районах Новосибирска.

В связи с проведением ремонтных работ на теплотрассе и водопроводе в двух районах Новосибирска вводятся ограничения на движение транспорта.

- до 28 марта 2025 года — сузят проезжую часть на два метра у дома по адресу Мичурина, 20;

- до 5 апреля — сузят проезжую часть на 3,5 метра у дома Мичурина, 9;

- до 5 апреля — сузят проезжую часть на 7,5 метра у дома Мичурина, 7;

- до 18 апреля — сузят проезжую часть у дома по адресу Толстого, 100а.

Водителей просят соблюдать дорожные знаки и быть особенно внимательными на этих участках.

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