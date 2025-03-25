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общество

Названа причина смерти экс-тренера ХК «Сибирь» Андрея Мартемьянова

Фото: photo.khl.ru

Ранее о кончине Мартемьянова сообщила пресс-служба его бывшего клуба.

Бывший главный тренер ряда клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Андрей Мартемьянов скончался в результате инсульта. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник.

Ранее информацию о его смерти подтвердила пресс-служба клуба «Сибирь» в котором он работал с 2021 по 2023 год.

Мартемьянов возглавлял различные команды КХЛ, включая «Амур», с которым в сезоне 2023/24 впервые за пять лет вышел в плей-офф, где команда уступила магнитогорскому «Металлургу».

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Игорь Кириченко
Журналист

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