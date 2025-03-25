НОВИКОМ наращивает деятельность по поддержке МСП

Дочерний банк Госкорпорации Ростех разместил в депозит временно свободные средства в размере 300 млн рублей Автономной некоммерческой организации «Агентство по развитию системы гарантий Нижегородской области». Это поможет нарастить активы агентства и расширить его возможности по содействию развитию предприятий малого и среднего предпринимательства (МСП) региона.

НОВИКОМ оказывает всестороннюю поддержку российским промышленным компаниям. Среди них крупные предприятия, а также малый и средний бизнес, который входит в цепочки кооперации. Для содействия их работе банк сотрудничает с государственными институтами развития и фондами.

Одним из финансовых инструментов, помогающих бизнесу нарастить активы, является размещение временно свободных денежных средств на банковский депозит. Таким образом обеспечивается сохранность ресурсов и защита их от инфляции. Процентный доход позволяет увеличить ликвидность, а вместе с ней и количество реализуемых мер поддержки для подопечных фонда – предприятий малого и среднего бизнеса.

«В современных условиях предпринимателям сложно найти дополнительное финансирование для развития производства. Решить проблему помогают гарантийные фонды, которые предоставляют компаниям обеспечение для получения льготных займов. Помимо реализации совместных проектов, НОВИКОМ предлагает фондам привлекательные условия размещения средств. Это тоже является вкладом в укрепление финансовой стабильности и развитие малого и среднего предпринимательства в нашей стране», — заявила управляющий филиалом НОВИКОМа в Нижнем Новгороде Марина Моисеева.

Агентство по развитию системы гарантий Нижегородской области основано в 2009 году. Его основной деятельностью является выдача гарантий по обязательствам субъектов малого и среднего бизнеса: кредитам, займам, лизинговым операциям. Благодаря поддержке агентства предприниматели могут реализовывать проекты, создавать новые рабочие места, тем самым укрепляя экономику региона.

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