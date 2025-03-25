От инсульта скончался экс-главный тренер ХК «Сибирь»: что известно об Андрее Мартемьянове

Бывший главный тренер хоккейных клубов «Сибирь», «Автомобилист» и «Амур», участвующих в КХЛ, Андрей Мартемьянов скончался на 62-м году жизни. Об этом 25 марта сообщила пресс-служба ХК «Сибирь».

«Его имя навсегда останется частью истории нашего клуба, а годы работы в команде запомнятся яркими победами и незабываемыми моментами», — отметили в Telegram-канале клуба.

Позже агентству ТАСС подтвердили, что экс-тренер «Сибирь» скончался от инсульта.

Мартемьянов родился и вырос в Свердловске, тренируясь в хоккейных школах «Спартаковец» и «Юность». В 1981–1983 годах он играл за свердловский «Автомобилист», а также был частью юниорских и молодежных сборных СССР. В 1984 году он стал игроком московского ЦСКА, а с 1985 по 1991 год снова выступал за «Автомобилист».

После распада Советского Союза Мартемьянов продолжил карьеру за рубежом, играя за словенскую «Олимпию» и немецкие клубы «Кельнер Хайе» и «Ратинген». Вернувшись в Россию, он с 2000 года начал тренировать. Мартемьянов носил звание мастера спорта России международного класса.