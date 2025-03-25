Открыть свой бизнес планируют 26% новосибирцев

Более четверти жителей Новосибирска (26%) планируют открыть своё дело, а каждый шестой новосибирец (15%) рассказал, что уже трудится как самозанятый или занимается бизнесом параллельно с работой в найме, показало совместное исследование СберСтрахования и «Деловой Среды».

Согласно опросу, почти половина (48%) будущих предпринимателей рассчитывают на доход до 200 тыс. рублей в месяц, каждый третий (34%) — на сумму от 200 до 500 тыс. рублей. Почти каждый пятый (18%) верит, что сможет зарабатывать свыше 500 тыс. рублей.

При этом статистика страховой компании за 2024-й год показывает, что малый бизнес регулярно сталкивается с непредвиденными ситуациями, угрожающими ему финансовыми потерями. В частности, 80% заявлений на выплату приходятся на несчастные случаи с сотрудниками. А наиболее дорогостоящими оказались происшествия с имуществом предпринимателей — на них приходится более половины объёма выплат (52%) малому бизнесу. Реализация таких угроз для незастрахованных компаний будет негативно сказываться на их доходах.

Михаил Волков, генеральный директор СберСтрахования:

«Важно обратить внимание, что большинство людей рассчитывают обойтись без крупных вложений на старте и надеются на прибыль в ближайшие месяцы. Начинающим предпринимателям особенно важно заранее оценить риски и позаботиться о финансовых гарантиях. Наличие страховки поможет продолжить занятие бизнесом, даже в случае форс-мажоров. Наша статистика показывает, что чаще всего убытки несёт малый бизнес из оптовой и розничной торговли, а также строительной отрасли».

Александр Солоп, управляющий Новосибирским отделением Сбера:

«Стандартные страховые программы, рассчитанные на большие компании, часто нерентабельны для малого бизнеса. Оптимальным решением в таких условиях становится коробочный страховой продукт — доступный полис, покрывающий основные группы рисков. В отличие от крупных предприятий, нуждающийся в индивидуальной оценке рисков, малый бизнес может оформить единый полис, который позволит существенно сократить непредвиденные расходы. Правильный выбор страхового продукта помогает малому бизнесу не только снизить финансовые риски, но и более эффективно управлять своими ресурсами».

Опрос проводился среди жителей 37 городов страны с населением более 500 тыс. человек.