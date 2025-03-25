В Новосибирске поймали банду, которая угрожала местным жителям под видом правоохранительных органов

В Новосибирской области утвердили обвинение в отношении участников банды, действовавшей под видом сотрудников полиции.

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по делу трех жителей региона, обвиняемых в бандитизме, грабеже, вымогательстве и разбое.

По данным ведомства, в 2022 году они создали преступную группу, маскируясь под сотрудников правоохранительных органов. Преступники выслеживали и задерживали людей, вымогая деньги, угрожая уголовной ответственностью и применяя насилие.

“Кроме того, обвиняемые использовали камуфлированную одежду, маскировали лицо, используя снуды и балаклавы, надевали бронежилеты для устрашения и придания видимости законности своих действий”, — передали в пресс-службе прокуратуры НСО.

За время своей деятельности они нанесли ущерб более чем в 1,2 млн рублей 22 потерпевшим.

Сейчас дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

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