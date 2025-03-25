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общество

В Кремле прокомментировали мобилизацию в России весной-2025

Фото: Сиб.фм

Интерес к возможной мобилизации в России весной 2025 года продолжает сохраняться, несмотря на заявления властей, что дополнительные призывы не планируются.

Оборонный комитет парламента заявил, что указ о мобилизации остается в силе, однако ситуация с набором добровольцев в армию не предполагает необходимости новой волны мобилизации.

По информации некоторых источников, трудности с комплектованием армии могут побудить власти искать альтернативные способы пополнения вооруженных сил. Однако высокопоставленные чиновники, в том числе министр обороны Андрей Белоусов, подтвердили, что армия комплектуется в первую очередь контрактниками и добровольцами.

Президент РФ Владимир Путин также подчеркнул, что необходимости в новой мобилизации нет, напомнив, что частичная мобилизация завершена в ноябре 2022 года и в ближайшие годы дополнительных призывов не планируется.

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Александр Борисов
журналист

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