Интерес к возможной мобилизации в России весной 2025 года продолжает сохраняться, несмотря на заявления властей, что дополнительные призывы не планируются.

Оборонный комитет парламента заявил, что указ о мобилизации остается в силе, однако ситуация с набором добровольцев в армию не предполагает необходимости новой волны мобилизации.

По информации некоторых источников, трудности с комплектованием армии могут побудить власти искать альтернативные способы пополнения вооруженных сил. Однако высокопоставленные чиновники, в том числе министр обороны Андрей Белоусов, подтвердили, что армия комплектуется в первую очередь контрактниками и добровольцами.

Президент РФ Владимир Путин также подчеркнул, что необходимости в новой мобилизации нет, напомнив, что частичная мобилизация завершена в ноябре 2022 года и в ближайшие годы дополнительных призывов не планируется.