В Новосибирске участок бывшей больницы в центре отдали в казну

Участок площадью 2,5 га, расположенный под бывшей инфекционной больницей №1 на улице Семьи Шамшиных, оценивается в сумму более 1,5 млрд рублей.

В настоящее время здание больницы передается в казну региона. Об этом сообщает «РБК Новосибирск» со ссылкой на Министерство здравоохранения области.

В 2023 году губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил Министерству строительства и мэрии разработать концепцию использования участка и определить объекты, необходимые для развития города.

Отмечается, что если участок выставят на продажу под застройку, его стоимость может превысить 1,5 млрд рублей. При этом строительство возможно только в рамках комплексного развития территории (КРТ), что предполагает создание социальной инфраструктуры.