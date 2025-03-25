В Новосибирске в новую школу в «Стрижах» начнут прием заявлений в первый класс

С 1 апреля в школах Новосибирска начинается прием заявлений в первый класс. Мэр Новосибирска поручил организовать процесс так, чтобы минимизировать неудобства для родителей. По словам Максима Кудрявцева, возможен ажиотаж в густонаселенных районах, но подача заявлений через "Госуслуги" упростит процедуру.

Как сообщил начальник департамента образования мэрии Рамиль Ахметгареев, количество заявлений от родителей первоклассников, поданных с помощью электронных сервисов растет. Всего школы города, включая новую школу № 222, которую планируют открыть в Стрижах 1 сентября, примут около 20 тысяч первоклассников. Больше всего первых классов откроется в Северо-Чемском, Плющихинском, "Европейском береге" и "Матрешкином дворе".

Подача заявлений возможна лично, почтой или через "Госуслуги". Сейчас появилась возможность прикрепить сканы документов, чего раньше не было. Графики приема размещены на сайтах школ. В 2025 году вводится тестирование на знание русского языка для детей мигрантов, перечень школ для его прохождения определят позднее.

Прием заявлений продлится до 30 июня, после чего школы издадут приказы о зачислении. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием начнется 6 июля. Дети военнослужащих, участников СВО, сотрудников силовых структур и экстренных служб имеют право на первоочередное зачисление.