В Новосибирске защита замглавы ТУАД требует пересмотра обвинений по делу о взятках

Защита заместителя главы ТУАД просит пересмотр обвинений.

Адвокаты Константина Громенко, заместителя главы Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области, подали ходатайство в СУ СКР с просьбой пересмотреть обвинения по делу о взяточничестве. Об этом сообщил портал РБК Новосибирск.

Защита утверждает, что в обвинении нет информации о нанесенном ущербе бюджету, а действия, квалифицированные как взятки, могут быть обычными хозяйственными операциями.

Известно, что Громенко обвиняется в получении взяток в период с 2015 по 2023 годы, в том числе через свою дочь. В защиту приводятся аргументы о законности сделок и отсутствии коррупционной подоплеки.