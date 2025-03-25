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общество

В Новосибирске защита замглавы ТУАД требует пересмотра обвинений по делу о взятках

Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области.

Защита заместителя главы ТУАД просит пересмотр обвинений.

Адвокаты Константина Громенко, заместителя главы Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области, подали ходатайство в СУ СКР с просьбой пересмотреть обвинения по делу о взяточничестве. Об этом сообщил портал РБК Новосибирск.

Защита утверждает, что в обвинении нет информации о нанесенном ущербе бюджету, а действия, квалифицированные как взятки, могут быть обычными хозяйственными операциями.

Известно, что Громенко обвиняется в получении взяток в период с 2015 по 2023 годы, в том числе через свою дочь. В защиту приводятся аргументы о законности сделок и отсутствии коррупционной подоплеки.

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Александр Борисов
журналист

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