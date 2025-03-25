В Новосибирской области 11 тысяч подростков получат временную работу

В 2025 году в Новосибирской области временную работу смогут найти 11 тысяч подростков.

Это почти на 50% больше по сравнению с прошлым годом, когда подработку получили 7 416 молодых людей. Об этом сообщает портал Infopro54 со ссылкой на региональное Минтруд.

Увеличение числа трудоустроенных подростков направлено на повышение их конкурентоспособности на рынке труда, интеграцию в профессиональную сферу, формирование положительного отношения к рабочим профессиям и снижение подростковой преступности. В период временной работы, в свободное от учёбы время, молодые люди будут получать финансовую поддержку в размере 3800 рублей в месяц из бюджета области.

Работодатели с численностью сотрудников более 250 человек должны выделять квоту для подростков, составляющую 1% от среднесписочной численности работников.

По словам Натальи Пинигиной, координатора «Центра антикризисной поддержки предпринимателей» Новосибирского областного отделения «Опора России», спрос на подростков на таких предприятиях высок, однако существует проблема с законодательными ограничениями по длительности рабочей смены.