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общество

В Новосибирской области из бойцов СВО хотят сделать управленцев

Фото: freepik.com

Первый этап отбора в программу «Герои НовоСибири» завершён.

В Новосибирской области завершился первый этап отбора в программу «Герои НовоСибири», направленную на подготовку кадров для органов власти, а также государственных и муниципальных предприятий.

По данным губернатора Андрея Травникова, заявки на участие подали около 750 человек. Во второй этап прошли почти 400 участников, которым предстоит пройти тестирование, собеседование и принять участие в политической жизни региона.

Участники программы получат профессиональную переподготовку, наставническую поддержку и обучение по разработке и реализации социальных проектов.

Те, кто не прошёл во второй этап, включены в резерв. Им предложат другие формы участия в общественной жизни региона.

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Игорь Кириченко
Журналист

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