В Новосибирской области из бойцов СВО хотят сделать управленцев

Первый этап отбора в программу «Герои НовоСибири» завершён.

В Новосибирской области завершился первый этап отбора в программу «Герои НовоСибири», направленную на подготовку кадров для органов власти, а также государственных и муниципальных предприятий.

По данным губернатора Андрея Травникова, заявки на участие подали около 750 человек. Во второй этап прошли почти 400 участников, которым предстоит пройти тестирование, собеседование и принять участие в политической жизни региона.

Участники программы получат профессиональную переподготовку, наставническую поддержку и обучение по разработке и реализации социальных проектов.

Те, кто не прошёл во второй этап, включены в резерв. Им предложат другие формы участия в общественной жизни региона.