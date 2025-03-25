82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
25 марта, 18:57
пробки
5/10
погода
-3°C
курсы валют
usd 83.87 | eur 91.52
82.76% -1.2
сегодня
25 марта, 18:57
пробки
5/10
погода
-3°C
курсы валют
usd 83.87 | eur 91.52
сегодня 16:07
проиcшествия

В Новосибирской области скончался рекордсмен по пауэрлифтингу «Сибирский танк» Свиридов

Фото: Национальная ассоциация пауэрлифтинга по Сибирскому федеральному округу

В Новосибирской области на 46-м году жизни скончался спортсмен и тренер Владимир Свиридов, известный как «Сибирский Танк».

О его смерти сообщила вдова Ольга. По её словам, Свиридов скончался 24 марта в больнице. Он продолжал тренировать спортсменов, развивать тренажерный зал в городе Искитим и готовить воспитанников к соревнованиям.

Владимир Свиридов был мастером спорта международного класса, судьей международной категории и главным тренером команды «Сибирские танки». В своей карьере он приседал с весом 335 кг и выжимал 950 кг в троеборье, считаясь одним из сильнейших спортсменов России.

Прощание с Владимиром Свиридовым состоится 26 марта в Линёво.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в