Весной несу к яблоне коробку от сладкого — и муравьям доступ к дереву закрыт: без всяких ловчих поясов

С приходом тепла садоводы начинают активно бороться с садовыми муравьями, представляющими угрозу из-за их способности разводить тлю на фруктовых деревьях. В ход идут как ловчие пояса, так и ядовитые вещества. Однако автор канала "Клад" предлагает наиболее действенный и, что важно, бесплатный способ.

Для реализации потребуется любая пластиковая тара, легко поддающаяся разрезанию, например, крышка от торта. Размер крышки напрямую зависит от толщины ствола дерева – чем он больше, тем шире должна быть крышка.

Процесс прост: в центре крышки вырезается отверстие, соответствующее диаметру ствола. Затем крышка разрезается с одной стороны для удобства установки вокруг ствола прямо у земли.

Внутрь крышки укладывается полиэтиленовая пленка, и в образовавшуюся емкость наливается вода. Пленка необходима для предотвращения утечки воды через разрез. Этим же пакетом обматывается ствол яблони, который фиксируется эластичной веревкой.

В результате получается водная преграда, непреодолимая для муравьев, не склонных к плаванию. По словам автора, после испытания множества методов борьбы, именно водная преграда показала себя наиболее эффективной. Весной приношу к яблоне емкость от торта – и путь муравьям к дереву закрыт, без каких-либо дополнительных приспособлений.

"Остается только регулярно подливать воду", – заключает блогер, подчеркивая, что передвижение муравьев по яблоне полностью прекратилось.