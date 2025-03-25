Внимание, владельцы загородных участков: ГИБДД усиливает контроль, будьте готовы к проверкам и возможным штрафам

Госавтоинспекция напоминает дачникам о необходимости соблюдения правил транспортировки грузов во избежание штрафных санкций. Специалисты подчеркивают, что при перевозке различных материалов на дачу необходимо учитывать ряд важных требований.

Особый акцент делается на перевозку дров. Автомобилистам следует иметь при себе документы, подтверждающие законное происхождение древесины. В противном случае, им может грозить штраф в размере до 5 000 рублей. Данная мера призвана пресечь незаконные вырубки и сохранить лесные богатства.

Также важно соблюдать правила при перевозке саженцев и молодых деревьев. Сотрудники ДПС могут проверить законность происхождения растений, находящихся в машине. Если водитель не сможет предоставить доказательства законного приобретения посадочного материала, ему могут быть предъявлены обвинения в незаконной добыче зеленых насаждений. За данное правонарушение предусмотрен штраф в размере от 20 000 до 40 000 рублей.