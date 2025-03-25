Всплыли засекреченные кадры Дональда Трампа в СССР

Дональд Трамп приезжал в СССР в 1987 году.

К началу 1980-х годов Дональд Трамп, будущий глава Соединенных Штатов, был уже баснословно богат. Что могло связывать мультимиллионера с Советским Союзом? Тем не менее, факт остаётся: в 1987 году он совершил поездку в Москву.

Стоит подчеркнуть, что успеху в бизнесе Дональд Трамп во многом обязан своему отцу, Фреду, который всемерно поддерживал сына, в том числе предоставляя ему полезные связи.

После окончания учёбы Дональд начал работать под началом отца, но довольно быстро создал свою собственную компанию, The Trump Organization. Изначально это было небольшое предприятие, но впоследствии американский предприниматель стал владельцем множества зданий и земельных участков, включая знаменитую Трамп-Тауэр.

К середине 1980-х капитал Трампа оценивался в 700 миллионов долларов. Однако он не собирался останавливаться на достигнутом и обратил свой взор за границу.

Как сообщает "Русская Семерка", Трампу было интересно узнать о происходящем в СССР, где в то время набирала обороты перестройка. Увидев перспективы, он стал проявлять симпатию к Михаилу Горбачёву. Он даже предлагал последнему советскому лидеру посетить свою башню во время его пребывания в США, но эта встреча так и не состоялась.

Ещё до визита Горбачёва в Америку Трамп вынашивал планы строительства отеля в Москве. В то время американцу пришлось объяснять, что в СССР отсутствует институт частной собственности, а значит, приобретение земли невозможно. Несмотря на это, Трамп получил ответ на своё предложение: советский посол в США Юрий Дубинин написал ему, что Госкоминтурист проявляет интерес к строительству гостиницы.

В начале июля 1987 года Трамп прибыл в Советский Союз с супругой. Он осмотрел несколько мест в Москве, но проект строительства отеля не был реализован.

Известно, что летом 1987 года Дональд Трамп посетил Советский Союз вместе со своей тогдашней женой Иваной. Он осмотрел множество площадок в столице, в том числе рядом с Красной площадью. Однако его замысел тогда не получил воплощения.

До сих пор бытует мнение, что в тот период Дональд Трамп был завербован КГБ. Подпитывали эти слухи утверждения о том, что его жена уже работала на СССР и, следовательно, вовлекла в это дело и мужа. Однако большинство историков не согласны с этими предположениями.

Кроме того, имеются свидетельства, что в 1987 году Трамп критиковал Горбачёва, утверждая, что тот ведёт страну к краху. Трудно поверить, что действующий агент мог позволить себе подобное в адрес высшего руководителя государства.

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