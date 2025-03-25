«Звездная Лига» — главное бизнес-мероприятие года в Новосибирске состоится 14 апреля

В концертном зале имени Каца 14 апреля состоится церемония вручения премии «Звездная Лига» — одного из самых значимых бизнес-мероприятий Сибири. Более 500 гостей, среди которых предприниматели, топ-менеджеры, инвесторы и представители власти, соберутся, чтобы отметить достижения ведущих компаний и профессионалов региона. Организатором премии выступает деловой портал BFM-Новосибирск.

В 2025 году участников ждут новые номинации, отражающие актуальные тренды, включая «Бизнесмен года», «Лидер инноваций», «Бренд года», «Экспортер года» и «Социальный проект». Победители получат заслуженные награды и войдут в число признанных лидеров региональной экономики.

Гостей мероприятия ожидает зрелищное шоу, стильные фотозоны и атмосфера успеха. Вход — только по пригласительным. Следите за новостями на «BFM-Новосибирск», чтобы первыми узнать имена победителей!

18+

Реклама ООО «СибфмГрупп» ИНН 5406605736 Erid:2W5zFJKE3TE