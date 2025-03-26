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общество

Экс-депутат из Новосибирска Ганзя предложила ввести добровольный налог на отлов бездомных собак

Фото: Pexels.com

Таким образом она считает возможным решить проблему бродячих собак в городе.

Вера Ганзя, бывший депутат Госдумы РФ из Новосибирска, предложила ввести «добровольный налог» на собак, чтобы решить проблему бродячих животных в городе.

По её мнению, это поможет определить, сколько людей готовы финансировать решение данной проблемы. В своём посте в социальных сетях она предложила, чтобы налог составлял не менее 10% от дохода и был доступен для добровольной уплаты всеми желающими, включая пенсионеров.

Предложение вызвало бурное обсуждение в социальных сетях. Ганзя также выразила недовольство по поводу митингов в защиту бродячих собак, назвав их участников «чокнутыми зоошизами». Она подчеркнула, что ей стыдно за подобные события в Новосибирске.

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Игорь Кириченко
Журналист

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