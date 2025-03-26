Мигранты вымогали у новосибирских предпринимателей крупные суммы денежных средств

Группа людей вымогали у местных предпринимателей крупную сумму денег.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили о том, что с мая 2023 по февраль 2024 пятеро уроженцев одной из среднеазиатских республик вымогали у предпринимателей Новосибирска крупные суммы под угрозой насилия. Преступники также завладели автомобилем одной из жертв, а другой потерпевший бесплатно оказывал им парикмахерские услуги из страха за свою жизнь.

Преступная деятельность, причинившая ущерб свыше пяти миллионов рублей, была пресечена оперативниками УФСБ. Обвиняемые предстанут перед судом по части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство).

Напомним, что в Новосибирской области осудили братьев за телефонное мошенничество