Народный артист РФ Вадим Репин прочтет текст «Тотального диктанта» в новосибирском вузе

Вадим Репин прочтет «Тотальный диктант» в НГТУ НЭТИ.

5 апреля 2025 года пройдет международная акция «Тотальный диктант». В Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ организуют несколько площадок, где участники смогут проверить свою грамотность. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

В трех аудиториях диктаторами выступят:

- народный артист Российской Федерации, скрипач-виртуоз, выпускник скрипичной школы Новосибирской консерватории, основатель и художественный руководитель Транссибирского арт-фестиваля Вадим Репин;

- доктор филологических наук, заведующий кафедрой филологии факультета гуманитарного образования Галина Михайловна Мандрикова;

- главный редактор «Новосибирских новостей» Вячеслав Горчаков.

Также предусмотрены площадки для иностранцев, изучающих русский язык, и аудитория с переводом на жестовый язык.

Диктант начнется в 15:00. Регистрация открыта на сайте акции с 26 марта.