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общество

Непрерывная магнитная буря накроет Новосибирск 26 марта

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске сообщили о сильной магнитной буре.

Сегодня, 26 марта, в Новосибирске ожидается почти непрерывная магнитная буря. По данным Лаборатории солнечной астрономии, лишь пять часов дня пройдут в спокойном состоянии.

С полуночи и до 10 утра магнитное поле будет в возбужденном состоянии (5-6 Кр), затем кратковременно ослабеет. С 16 до 19 часов наступит передышка, но после активность снова возрастет.

Метеопатам стоит быть осторожными: больше отдыхать, избегать стрессов и держать под рукой необходимые лекарства.

Напомним, что в Новосибирске зафиксировано превышение ПДК по аммиаку и пыли

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Валерия Митрохина
Журналист

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