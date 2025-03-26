Новосибирский депутат Игнатов прокомментировал отчет Мишустина за 2024 год

В Государственной Думе состоялся отчет Председателя правительства РФ Михаила Мишустина о результатах работы кабинета министров за 2024 год и приоритетах на будущее.

В своем докладе Мишустин отметил, что валовой внутренний продукт (ВВП) России преодолел отметку в 200 триллионов рублей, а его рост в 2024 году составил 4,1%.

В ходе доклада Мишустин подчеркнул, что работа правительства направлена на выполнение поручений президента РФ в таких ключевых областях, как демография, строительство новых дорог, реформирование жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), развитие отечественной промышленности и повышение качества жизни граждан. Особое внимание было уделено поддержке бойцов на СВО и их семей, которая стала приоритетом для властей.

Депутат Государственной Думы от Новосибирской области Виктор Игнатoв, комментируя доклад, выразил уверенность, что в ходе предстоящих вопросов депутатов будут подняты темы, связанные с обновлением инфраструктуры ЖКХ, миграционной политикой и социальной поддержкой населения. Эти вопросы активно обсуждались в ходе встреч Мишустина с руководителями парламентских фракций.

«В текущих и стратегических решениях Правительства будет учтена необходимость решения проблем, заостренных депутатами. Эту задачу Михаил Владимирович уже поставил кабинету министров на недавнем заседании. Такое отношение демонстрирует готовность исполнительной власти работать в диалоге с депутатами Госдумы. Лучшее свидетельство конструктивного диалога — поправки в федеральный бюджет нынешнего года на 160 млрд. рублей, которые были проработаны совместно с фракцией «Единая Россия», — сказал Игнатoв.