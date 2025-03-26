НТСК спрячет под землю теплосеть возле нового сквера в Новосибирске

Новосибирская теплосетевая компания включила в инвестпрограмму работ на 2025 год перекладку теплосети в центре города — по ул. Ипподромской на территории будущего сквера им. Юрия Бугакова надземный способ прокладки изменится на подземный. Также увеличится пропускная способность и надежность тепломагистрали.

Новая тепломагистраль от ТЭЦ-5 заменит старую надземную теплотрассу, которая сейчас проходит по территории будущего сквера имени Юрия Бугакова. Она была построена в 1983 году.

«Заглубление теплосети — безусловная часть благоустройства рекреационной территории. Протяженность трубопроводов, которые предстоит заменить, составляет 508 метров в однотрубном исчислении. Работы планируем завершить к началу будущего отопительного сезона», - рассказал генеральный директор ООО «Новосибирская теплосетевая компания» Максим Рябенко.

Проект предполагает и увеличение диаметра теплосети — с 400 до 500 мм. Это повысит надежность для существующих потребителей и пропускную способность тепломагистрали с учетом будущих подключений новостроек.

Сейчас к теплотрассе на Ипподромской подключены 50 объектов, в том числе 30 многоквартирных домов и 5 социальных учреждений.

О строительстве сквера им. Юрия Бугакова — почётного гражданина Новосибирской области и основателя племзавода «Ирмень» — площадью 3,7 га на пересечении Ипподромской магистрали и улицы Кирова мэрия Новосибирска рассказала на днях. Глава города Максим Кудрявцев назвал сквер одним из ключевых объектов благоустройства на 2025 год.

Всю инвестиционную программу на этот год ООО «Новосибирская теплосетевая компания» представит общественности и СМИ в ближайшее время.

Визуализация территории будущего парка им. Юрия Бугакова (изображения предоставлены мэрией Новосибирска)