Оперативные службы региона готовы к прохождению паводкового и пожароопасного сезонов

Участниками смотра стали представители ведомств и служб, в чей круг задач входит реагирование на возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий. На площадке МВК «Новосибирск Экспоцентр» были представлены десятки специальных автомобилей, плавательных средств, беспилотных летательных аппаратов.

«С каждым годом оснащение многих формирований, подразделений улучшается. Сегодня из докладов мы слышали о значительном приобретении новой техники, применении новых технологий. Стали достаточно доступны беспилотные летательные аппараты, их количество растёт, многие муниципалитеты самостоятельно приобретают беспилотники. Актуальная задача сегодняшнего дня – систематизировать опыт их использования для выявления и тушения, в первую очередь, ландшафтных пожаров, выработать единые рекомендации для того, чтобы повысить эффективность использования этого современного средства наблюдения.

Не менее важна задача укомплектования личным составом самых разных подразделений – как федерального, так и областного уровня, добровольческих подразделений. Отмечу, что несколько новых пожарных постов на территории Новосибирской области за счёт областного бюджета приступят к выполнению задач», – отметил Губернатор Андрей Травников.

«Готовимся по максимуму. Если говорить про текущий прогноз, то на сегодняшний день он достаточно благоприятный. У нас возможно осложнение паводковой обстановки по реке Карасук – это Карасукский, Кочковский, Краснозёрский районы, и по северу области – это река Тара, река Тартас, Кыштовский район. Основное внимание сейчас на эти районы.

По второй волне неожиданностей в этом году не прогнозируем, но если будут существенные изменения погоды, резкое потепление без перехода в минусовые температуры, то возможно осложнение обстановки. Силы и средства готовы к реагированию на любые чрезвычайные ситуации», – подчеркнул начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.

На защите территорий от ландшафтных возгораний стоят добровольные пожарные. Оперативное обнаружение и ликвидацию термоточек на начальной стадии горения обеспечивают патрульные, патрульно-маневренные и маневренные группы. Это почти 6 тысяч человек и 1,5 тысячи единиц техники. В этом году подразделения профессиональных пожарных планируют передать добровольцам 17 единиц основной пожарной техники.

Общая группировка задействованных сил РСЧС составляет более 21 тысячи человек, около 7 тысяч единиц техники, в том числе плавсредства и беспилотные авиационные системы. В резерве также находятся аэромобильные группировки Главного управления МЧС России по Новосибирской области и Сибирского спасательного центра МЧС России.

Также глава региона провёл заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Новосибирской области. В ходе заседания были рассмотрены вопросы межведомственного взаимодействия по проведению превентивных мероприятий, определены задачи по отработке действий по оказанию помощи населению в случае нештатных ситуаций, приведены в готовность к реагированию органы управления и силы РСЧС.