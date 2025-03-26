Посылку с отмычками из Китая задержали в Новосибирске

Таможенники перехватили посылку из Китая со 150 отмычками.

На таможенном посту в Новосибирске выявили запрещенную посылку с 150 инструментами для вскрытия замков, отправленную из Китая. Получателем значился житель Хакасии.

Отмычки относятся к техническим средствам для негласного проникновения, их перемещение через границу возможно только при наличии специального разрешения.

В результате отношении заказчика возбудили административное дело, а содержимое посылки изъяли. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

Напомним, что мигранты вымогали у новосибирских предпринимателей крупные суммы денежных средств