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общество

Посылку с отмычками из Китая задержали в Новосибирске

Фото: freepik

Таможенники перехватили посылку из Китая со 150 отмычками.

На таможенном посту в Новосибирске выявили запрещенную посылку с 150 инструментами для вскрытия замков, отправленную из Китая. Получателем значился житель Хакасии.

Отмычки относятся к техническим средствам для негласного проникновения, их перемещение через границу возможно только при наличии специального разрешения.

В результате отношении заказчика возбудили административное дело, а содержимое посылки изъяли. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

Напомним, что мигранты вымогали у новосибирских предпринимателей крупные суммы денежных средств

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Валерия Митрохина
Журналист

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