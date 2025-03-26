Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают выполнение задач специальной военной операции.

На Белгородском направлении подразделениями группировки войск «Север» было нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Краснополье, Угроеды, Проходы, Миропольское и Петрушевка в Сумской области. Потери противника составили до 55 человек, две боевые бронированные машины, автомобиль и артиллерийское орудие.

На других направлениях продолжились операции с успешными результатами. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение формированиям ВСУ в Харьковской и Луганской областях, а группировка «Юг» нанесла удар по шести бригадам ВСУ в Донецкой Народной Республике. Подразделения «Центра» и «Востока» также продолжили наступление, уничтожив технику и личный состав противника на разных участках фронта.

Кроме того, оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия российской армии продолжили атаку объектов инфраструктуры противника, включая аэродромы, склады боеприпасов и технику.

Средства противовоздушной обороны России сбили две авиационные бомбы JDAM и реактивный снаряд HIMARS, а также 58 беспилотных летательных аппаратов.